Malata di Covid partorisce incosciente e ventilata, torna a casa e vede per la prima volta il figlio dopo due mesi

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 16:02

È tornata finalmente a casa dopo due mesi in ospedale a causa del Covid, Autumn Carver, giovane donna dell'Indiana che poche settimane fa da intubata, incosciente e nel reparto di terapia intensiva, aveva dato alla luce un bambino. Era incinta già di sette mesi quando fu ricoverata lo scorso 27 agosto.

APPROFONDIMENTI BRASILE Bolsonaro sotto inchiesta per «crimini contro... GRAN BRETAGNA Covid Gb, Johnson resiste: «No a restrizioni» IL CASO L'Isola di Pasqua è Covid free e vota no al referendum STATI UNITI Usa, vaccini nella fascia 5-11 anni: il piano per 28 milioni

La storia

Sposata con Zach Carver e residente e Columbus, in Ohio, la donna prima di essere contagiata da Covid aveva già dato alla luce due figlie: Harlow e Sadie. A metà agosto scorso il virus l'aveva fatta temere per il piccolo in arrivo, così aveva deciso di recarsi in ospedale. La malattia a quel punto aveva già iniziato però a peggiorare portandola ad avere delle pesanti crisi respiratorie dovute a una polmonite bilaterale.

I medici a quel punto dovettero intervenire con un dispositivo meccanico di ventilazione artificiale, intubandola. Il marito e gli stessi medici pensarono che non ci sarebbe stato nulla da fare per il piccolo, invece, grazie anche all'abilità dello staff clinico Autum riuscì a partorire. Il figlio Huxley era sano, seppur molto fragile.

I post del marito su Facebook

Per tutte le settimane di ricovero della moglie, Zach Carver ha più volte chiesto a tutta la comunità di Facebook di pregare affinché la moglie e il piccolo potessero salvarsi. Molti i commenti di affetto e vicinanza in questi mesi.





Il primo contatto con Huxley

Il primo contatto con il piccolo è avvenuto martedì della scorsa settimana, dopo che Autum è riuscita a negativizzarsi. «Il giorno della nascita di Huxley è stato forse il giorno più duro della mia vita», ha raccontato alla stampa locale il marito di Autum, Zach Carver. «Ed è incredibile che adesso possa avere finalmente tutta la mia famiglia con me - ha continuato -. È stato davvero emozionante poter riabbracciare entrambi, ancora non riesco a credeci che sia andato tutto bene»

«Sono davvero orgoglioso e fiero di mia moglie. Ha fatto davvero qualcosa di grande e penso sia davvero un dono di Dio il fatto che stia bene lei e il piccolo Huxley», ha spiegato. «Bisogna crederci e non pendere mai la speranza anche nelle situazioni più disperate», ha concluso.

Covid, il virus nelle particelle (che sfuggono alle mascherine) è infettivo: lo studio dell'università di Trieste

Romania e Bulgaria, contagi Covid fuori controllo: pochi vaccini e troppe fake news