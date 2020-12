Il 2020 di PA Social si chiude con la consegna dello Smartphone d'oro, il primo premio dedicato alla

comunicazione e informazione pubblica digitale. Oggi si è svolta la cerimonia di premiazione in modalità digitale e live, attraverso i canali social Facebook, YouTube, LinkedIn dell'associazione, che ha visto l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda aggiudicarsi il primo gradino del podio grazie ad un video che ha raccontato i mesi della pandemia conquistando pubblico e giuria e superando così i 63 competitor che hanno preso parte al concorso provenienti da tutta Italia.

“Siamo molto contenti del riconoscimento- spiega Marco Bosio, Direttore Generale -. Niguarda ha da sempre avuto una vocazione molto social e attualmente abbiamo attivi quattro profili (YouTube, Instagram, Facebook e Twitter).Crediamo che questi strumenti siano essenziali per una comunicazione efficace”. Continua Bosio sull’argomento: “Questi nuovi media, infatti, possono rappresentare una possibilità in più per arrivare ai cittadini, per dare informazioni di servizio e per far conoscere il lavoro delle migliaia di persone che ogni giorno sono impegnate nell’imponente “macchina Niguarda”. Questi ultimi mesi ci hanno visti in prima linea per fronteggiare la pandemia e i social sono stati il filo conduttore che ci ha tenuto uniti al mondo esterno, con una crescita costante dei profili. Ed è proprio da queste “finestre virtuali” che ci sono arrivati anche incessanti incoraggiamenti, a cui hanno fatto seguito iniziative di solidarietà che hanno sfruttato proprio il canale social per svilupparsi e raccogliere adesioni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA