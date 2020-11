Covid, Simona, incinta al sesto mese, perde il bambino e muore a causa del virus a 39 anni

Covid, Simona Manca, incinta al sesto mese, non ce l'ha fatta: dopo aver perso il bambino che aveva in grembo la donna è morta stamani a causa del virus a 39 anni all'ospedale Brotzu di Cagliari. Simona Manca, di Ussana, era stata salvata nei giorni scorsi da un eccezionale intervento dell'equipe medica che aveva asportato il feto e tenuto in vita la donna.

24esima settimana di gravidanza

Per il bambino in grembo - la donna era alla 24esima settimana di gravidanza - non c'era stato niente da fare. Il momento peggiore, dopo l'operazione, sembrava essere superato. La donna era stata trasferita in terapia intensiva all'ospedale Brotzu.

Questa mattina, però, le condizioni della donna si sono ulteriormente aggravate e il suo cuore ha cessato di battere. La donna era stata aiutata a superare le fasi più critiche grazie alla installazione - per la prima volta a Cagliari per un malato Covid - di un polmone artificiale.

