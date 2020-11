TREVISO - «La tosse all'improvviso e ora mio marito è in fin di vita». Un ex professionista di Pianzano di 81 anni, sta lottando tra la vita e la morte all'ospedale di Conegliano dopo essere stato colpito dal Coronavirus. Le sue condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente dopo il ricovero nel centro Covid più vicino. La moglie dopo il ricovero del marito si è sottoposta a tampone ed è a sua volta risultata positiva.

Il ricovero

Ricoverata il martedì successivo al coniuge è stata dimessa pochi giorni dopo. Ed è lei ora che racconta la loro angoscia. Era il 17 ottobre quando l'anziano ha accusato una crisi respiratoria accompagnata da febbre che andava aumentando con il passare delle ore. A quel punto la moglie ha pensato di chiamare l'ambulanza che lo ha immediatamente trasferito all'ospedale di Conegliano dove è stato intubato proprio per la gravità delle sue condizioni. Al tampone è subito risultato positivo. La stessa sorte anche per la moglie che è stata ammessa all'ospedale con sintomi più lievi il 20 ottobre ma è riuscita quasi subito a superare la crisi ed è stata dimessa due giorni dopo.

La disperazione

Attualmente si trova in quarantena nella sua abitazione, ma non riesce a trattenere le lacrime: «Siamo sposati da 53 anni -afferma- Non è giusto che questo virus se lo porti via così, fino a due settimane fa stava bene a parte qualche lieve problema polmonare, poi improvvisamente la febbre e poi il ricovero. La crisi respiratoria è stata quasi immediata e ora sta lottando per la vita». I coniugi hanno due figli: uno vive fuori regione, l'altra insegna in un istituto del Vittoriese. «Siamo stati attenti a tutto: distanziamento, mascherine, igiene. È stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Mio marito aveva qualche piccolo problema collegato all'età, ma nulla che lasciasse presupporre una cosa così grave e improvvisa». L'anziano è molto conosciuto in paese e la notizia dell'aggravamento delle sue condizioni ha lasciato amici e conoscenti sgomenti: «Posso solo aggrapparmi alla speranza» conclude la moglie in lacrime.

