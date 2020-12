Covid, anziana di 102 anni sopravvissuta alla spagnola e al tumore "batte" il virus due volte

Ha la bellezza di 102 anni, ha passato incolume la spagnola del 1918, è sopravvissuta ad un cancro e ora ha sconfitto per due volte il coronavirus. E' la storia di Angelina Friedman, signora di New York, raccontata dalla CNN.

«Mia mamma non è forse la più anziana a sopravvivere al Covid, ma potrebbe essere la più vecchia a sopravvivergli per ben due volte», dice la figlia Joanne Merola.

La storia ha dell'incredibile per questa signora che ha spento ben 102 candeline, come raccontano le fotografie che stanno facenbdo il giro del mondo. È nata nel 1918 su una nave che l'ha portata con sua madre, morta di parto, e le sue due sorelle negli Stati Uniti, in un'epoca in cui la spagnola stava attaccando il mondo. Ha sposato Harold Friedman e, dopo un matrimonio felice, l'uomo non è riuscito a sconfiggere il cancro, ma lei l'ha superato.

Lo scorso marzo Angelina ha contratto il coronavirus. Si era recata in ospedale per un appuntamento medico, e i medici si sono accorti che era positiva. Per lei è scattato il ricovero per una settimana. Poi, a casa, è rimasta isolata nella sua stanza.

Angelina ha superato la malattia il 20 aprile. Si è ripresa e ha ricominciato a mangiare, Racconta la figlia che voleva ritornare a cucire.

«Mamma ne ha passate tante: è sopravvissuta ad aborti spontanei, emorragie interne e cancro», ha rivelato la ragazza alla CNN. Sei mesi dopo aver sconfitto il virus, Angelina ha avuto una ricaduta. Di nuovo positiva al coronavirus. Febbre, tosse secca.

Ma Angelina, come dicono i medici, è una combattente. A 102 anni ha nuovamente superato il Covid-19 dopo essere risultata negativa il 17 novembre. «Il suo segreto? Una volontà di ferro a vivere», dice Joanne.

