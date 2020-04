Coronavirus, vaccino, l'università di Oxford: «Test incoraggianti, a settembre potrebbe partire la produzione»

Vaccino anti coronavirus, l'ultimo passo sarà il test sulle scimmie affiancato a quelli già avviati sugli uomini. Si tratta dei macachi con il Dna più vicino a quello dell'uomo, poi il team dell'Università di Oxford potrà rompere le riserve e pubblicare i risultati di quella che appare come la ricerca più avanzata sull'antidoto al Covid-19, quella che, sperano, gli scienziati, possa permettere di iniziare la produzione del vaccino in vasta scala già a settembre.

La professoressa Sarah Gilbert ha dichiarato al Times di "essere ottimista all'80%". E che se arriverà il via libera finale da parte delle autorità sanitarie "i primi milioni di dosi di vaccino potrebbero essere disponibili a settembre".

Il vaccino sfrutta una parte del suo genoma del Covid-19 unita a un virus non pericoloso: l'organismo è spimto così a potenziare il sistema immunitario per proteggersi in caso di contagio.

