Coronavirus, le prime parole dei due cinesi ricoverati allo Spallanzani: «Ci siamo ammalati subito»

Coronavirus, le prime parole dei due turisti cinesi risultati positivi e ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma. «Grazie a tutti per quello che hanno fatto: per i primi soccorsi, per l'accoglienza, le cure, la disponibilità... Siamo sereni». Sono queste le parole che, a quanto apprende l'Adnkronos, i due turisti cinesi risultati positivi al Coronavirus avrebbero pronunciato prima di essere messi in isolamento. La coppia, 66 anni lui, 65 lei, da mercoledì sera si trova nella struttura romana deputata alla cura delle malattie infettive. I due sono provenienti dalla provincia di Wuhan, epicentro dell'infezione.

A chi li ha visti e ha potuto scambiare qualche parola con loro, i due sono sembrati in forze e tranquilli, più che altro preoccupati di rassicurare tutti sull'eventuale contagio provocato dal loro passaggio in Italia. «Vogliamo rassicurare tutti, a Roma non abbiamo mai preso mezzi pubblici e siamo stati sempre in albergo», hanno detto i due turisti, assicurando: «A Roma non abbiamo girato, non abbiamo visitato nulla. Ci siamo ammalati subito e abbiamo sempre mangiato in camera».

Stando sempre a quanto apprende l'Adnkronos appena arrivati allo Spallanzani i due cittadini cinesi sono stati accolti dal personale sanitario che li ha prima sistemati in isolamento nelle stanze del reparto, dopodiché sono stati rifocillati e hanno passato le prime due notti in modo tranquillo.



