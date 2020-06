Coronavirus, dopo 20 giorni di coma e 40 complessivi di rianimazione Celso Zaetta, bancario 59enne, è uscito dall’ospedale. E ad accoglierlo a casa c'era tutto il paese, scrive il Gazzettino: la comunità di Pez (Belluno) si è ritrovata in piazza e ha organizzato un flash mob in auto, con il corteo che è passato sotto casa del 59enne suonando trombe e sventolando bandiere. Celso Zaetta non è riuscito a trattenere l'emozione quando si è affacciato dal terrazzo per salutare tutti gli amici.



Settanta giorni in balia del virus

, trae ricovero in, è rimasto in balia delper settanta giorni. Tutta la sua famiglia è rimasta contagiata, ma per i due figli e la moglie infermiera solo lievi sintomi, mentre il 59enne ha vissuto i risvolti più difficili della malattia.

