Coronavirus, donna di 103 anni «completamente guarita». È il secondo caso in Iran

Coronavirus, donna di 103 anni guarisce dal Covid19. L'anziana era stata ricoverata per circa una settimana in un ospedale di Semnan, in Iran, nel nord del Paese. Secondo il responsabile medico dell'università locale, Navid Danayi, citato dall'Irna, la donna - di cui non viene rivelato il nome - è «completamente guarita». In precedenza si era già registrato un caso di guarigione di un uomo di 91 anni del Kerman, nel sud-est della Repubblica islamica, che soffriva anche di patologie preesistenti, tra cui asma e pressione alta.

Iran, superati i mille morti. Si aggrava ancora il bilancio dell'epidemia di coronavirus in Iran. Altre 147 persone sono morte nelle ultime 24 ore, portando il totale a 1.135 vittime. I casi confermati salgono a 17.361, con 1.192 nuovi contagi in un giorno. I guariti aumentano invece a 5.710. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.



