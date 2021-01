Una coppia in Canada è stata multata per aver infranto le regole del coprifuoco Covid: i coniugi portavano a spasso il cane: lo scrivono alcuni media locali. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe detto alla polizia che era appena uscita a «portare a spasso il suo cane» vicino alla loro casa nella città di Sherbrooke, nella provincia del Quebec. Ma proprio sabato la provincia ha imposto il coprifuoco notturno dalle 20:00 alle 05:00. Portare a spasso un cane vicino a casa è una delle uniche ragioni accettabili per stare fuori tra quei tempi. Ma i due sono stati individuati dalla polizia intorno alle 21:00, quindi poco dopo l'entrata in vigore delle nuove regole.

Couple in Canada fined for breaking curfew rules after the woman was caught "walking" her husband on a leash, according to local media https://t.co/ExLN9QrlQC

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 12, 2021