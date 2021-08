Venerdì 6 Agosto 2021, 11:51

Doveva essere un viaggio in Spagna, a Mallorca, e invece il periodo di ferie si è trasformato in una vacanza in un Covid Hotel. Due turisti inglesi sono stati per 20 giorni in quarantena. La prima a essere risultata positiva è Sharon, insegnante di Yoga di Bristol. Il 20 luglio stava camminando per le strade dell'isola spagnola quando ha avuto un mancamento. «Sono collassata e un'ambulanza mi ha portato in ospedale», racconta nei video su TikTok dall'hotel dov'è isolata. Nella stessa struttura viene fatto alloggiare il marito, in un piano diverso.

Rimanda il vaccino per paura degli effetti a lungo termine. La moglie lo contagia e muore a 27 anni

Doppia dose di vaccino

Sharon aveva già ricevuto due dosi di vaccino. E nei video racconta: «Capisco le persone che dicono 'sono vaccinato con doppia dose e allora cosa serve?' Ma i vaccini sono importanti". Tira su con il naso mentre spiega la quarantena. «Sto bene – dice – solo un po' raffreddata». Tante le domande che si pone: «Quando andremo a casa? Per quanto staremo qui?». E sul cibo che le viene portato in camera sottolinea che «non è molto buono, ma ci stanno trattando benissimo». Sharon poi invita tutti a fare attenzione: «Risultare positivi in vacanze può accadere. Fate attenzione».

No-vax attacca: «Vaccino sperimentale, c'è alluminio». Poi prende il Covid e muore a 56 anni

Il marito diventa positivo

Proprio quando il periodo di quarantena per Sharon stava per concludersi, è il marito a risultare positivo. In totale sono costretti a passare 20 giorni in quarantena. «Sono depressa e devo tornare a lavoro», racconta ancora nei video. Vorrebbe parlare con i vicini, ma sono francesi. Poi, una settimana fa, si conclude l'isolamento. I due finalmente riescono a uscire dal Covid Hotel. «Finalmente riesco ad uscire da questa stanza. Non ci posso credere. Sono libera».