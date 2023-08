Codacons, attesa per l'intervento dell'Ivass dopo la vittoria sulle polizze per i medici

Ricorso accolto il 29 maggio, il nuovo intervento

Dopo aver accolto l'esposto presentato dal Codacons , nel 2015, vietando alla compagnia “Assicuratrice Milanese spa” la commercializzazione di una polizza riservata ai medici, relativa alla responsabilità civile per i camici bianchi, l'Ivass riceve una nuova comunicazione da parte dell'associazione dei consumatori. La vicenda è nota: il Codacons contestava tempo fa alcune clausole vessatorie inserite nella polizza siglata con i medici. Nello specifico la compagnia prevedeva l’annullamento della polizza nel caso in cui l’assicurato non avesse reso note l’esistenza di percezioni, notizie o conoscenze su proprie eventuali responsabilità pregresse. E’ evidente come, data l’impossibilità di fornire simili dichiarazioni per l’elevato numero di casi trattati nel tempo da un professionista, l’assicurazione potesse usufruire di tale clausola per dimostrare sempre e comunque l’esistenza di un comportamento reticente in capo all’assicurato. Non solo., una clausola prevedeva l’intervento della compagnia solo in caso di raggiungimento del massimale assicurato dalla struttura ospedaliera, ovvero nel caso di fallimento della Struttura; pertanto, ritenuto assai improbabile il fallimento di un ospedale, in sostanza la polizza assicurativa non conferiva alcuna copertura ai medici.Con provvedimento del 29 maggio scorso, l’Ivass ha accolto la denuncia del Codacons, vietando temporaneamente alla compagnia di commercializzare il prodotto “Responsabilità Civile Professionale Medico” “tenuto conto delle criticità emerse con riguardo all’offerta e all’esecuzione dei contratti relativi”, e al tempo stesso ha posto il “divieto di rinnovo automatico per i contratti in essere relativi alla polizza , che rechino clausole di proroga tacita, previa formulazione di apposita disdetta nel rispetto dei termini contrattuali” e “la promozione della massima pubblicità del presente provvedimento, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’impresa”. Ora – spiega l’associazione – si apre il fronte dei risarcimenti. Tutti i medici che hanno stipulato tale polizza, possono ora avviare le doverose procedure legali per ottenere la restituzione dei soldi pagati alla compagnia “Assicuratrice Milanese spa” Situazione di stallo, il pressing di Codacons Al momento però non ci sono novità in merito a una questione particolarmente intricata. Il 25 luglio scorso ecco una nuova nota del Codacons: "Alla Compagnia Assicuratrice Milanese di correttamente adempiere le obbligazioni contrattuali con i propri assicurati e quindi tenerli indenni dalle eventuali condanne ricevute e, ai sensi dell’art 1917 cc, provvedere all’immediato e diretto pagamento degli importi dovuti dall’assicurato ai terzi danneggiati quando quest’ultimo ne faccia richiesta esplicita alla assicurazione stessa". Dopo il successo del 2015, con l'adeguamento della compagnia assicurativa alla normativa, oggi il Codacons ci riprova per sollecitare l'applicazione dell'art. 1917.