La Cnn licenzia tre dipendenti: «Erano entrati in sede a New York senza essere vaccinati»

Venerdì 6 Agosto 2021, 07:32

Vaccini e Green pass, inizia la battaglia sul lavoro. La Cnn ha licenziato tre dipendenti: erano entrati nel quartier generale dell'emittente a New York pur non essendo vaccinati contro il Covid-19. «La settimana scorsa siamo stati informati della presenza in sede di tre dipendenti non immunizzati», si legge in un documento interno fatto circolare tra i dipendenti citato dal Los Angeles Times.

APPROFONDIMENTI IL DECRETO Green Pass obbligatorio per i prof, i presidi: «Misura... VACCINI Green pass, da musei a cinema e ristoranti: come funziona.... IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Green pass obbligatorio per trasporti a lunga percorrenza,... L'INTERVISTA «Io vaccinata e negativa al test Covid, da 10 giorni... CERTIFICATO VERDE Green pass a scuola, i presidi: «Obbligo anche per i... BOLOGNA Dipendenti lasciati a casa via WhatsApp a Bologna. «Da... L'INCONTRO Green pass obbligatorio al lavoro, sindacati a Draghi:... ITALIA Green pass, verso l'obbligo per gli studenti universitari

CNN fired three employees who violated its Covid safety protocols by going to the office unvaccinated, the company said Thursday. It's one of the first known examples of a major U.S. corporation terminating workers for ignoring a workplace vaccine mandate. https://t.co/wgkh1Pwy9i — The New York Times (@nytimes) August 5, 2021

«Tutti e tre sono stati sollevati dai loro incarichi. Lasciatemi essere chiaro. Abbiamo una politica della tolleranza zero su questo. Dovete essere vaccinati per entrare in ufficio. E dovete essere vaccinati per poter lavorare sul campo, con altri dipendenti, anche se non entrate in sede», ha avvertito l'amministratore delegato Jeff Zucker.

Green Pass obbligatorio per i prof, i presidi: «Misura giusta, bisogna evitare la dad». Sindacati pronti ai ricorsi

Green pass a scuola, i presidi: «Obbligo anche per i genitori degli studenti»

La Cnn ha autorizzato i dipendenti immunizzati a rientrare al lavoro su base volontaria basandosi sulle loro dichiarazioni, senza richiedere la certificazione dell'avvenuta vaccinazione.