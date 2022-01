Claudia Baiocco malata di cancro: «Voi furbetti del Green pass e io che non trovo posto in ospedale»

Una lettera, un racconto, per smuovere le coscienze. Claudia Baiocco dice: «Sono malata di cancro e forse non avrò ancora molto da vivere ed è per questo che ho deciso di scrivere una lettera aperta ai furbetti del Green pass che, facendo finta di essersi inoculati il vaccino anti Covid, hanno mostrato egoismo e totale mancanza di senso civico che mi ha prima indignata e poi demoralizzata». A parlare all'Ansa è la portavoce del sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica.

La scelta di raccontare la propria malattia e spiegare le ragioni della propria indignazione, Claudia l'ha presa all'indomani dell'inchiesta della Procura di Ancora su un presunto giro di Green pass falsi, con beneficiari No vax, che hanno portato a una cinquantina di ordinanze cautelari tra cui alcuni arresti: un infermiere incassava soldi, in cambio di false vaccinazioni per far ottenere il certificato verde a persone non vaccinate.

«Dovevamo uscire tutti migliori dalla pandemia - scrive - Invece abbiamo scoperto con il tempo di essere “più furbi” fregandocene delle persone fragili che vivono insieme a noi e attorno a noi». «Sono garantista e sarà la giustizia a stabilire le responsabilità degli indagati - sottolinea Baiocco - Ma se quanto emerso sarà confermato significa davvero che la nostra società ha subito una pesante involuzione e non ci meritiamo più niente». «Ho scritto questa lettera - aggiunge - anche e soprattutto per far riflettere. Malati oncologici come me e tanti altri malati, da due anni continuano ad avere problemi di ospedalizzazione, ogni volta facciamo fatica a trovare posto negli ospedali e quindi, apprendere di Green pass comprati per poche decine di euro fa male».