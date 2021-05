Covid in Cina, a Guangzhou 20 casi su 15 milioni di abitanti: test di massa e città in lockdown

In Cina con il Covid non si scherza. Si chiude tutto e subito. Le autorità di Guangzhou, città industriale di 15 milioni di abitanti, hanno chiuso il quartiere centrale di Liwan a seguito di un aumento dei casi, con 20 contagi diagnosticati nell'ultima settimana. I numeri, seppur limitati, hanno messo in allarme le autorità della città che hanno ordinato il lockdown e test di massa su tutti gli abitanti di Liwan per limitare il focolaio.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Virus in laboratorio, intelligence anglosassone: la Cina ha nascosto... LO SCENARIO Covid, che vacanze faremo? Tamponi, coprifuoco e voli... COVID Covid, allarme Ecdc: variante indiana si sta diffondendo in Europa,... L'EMA Sinovac, l'Agenzia europea Ema inizia esame di revisione del... LO STUDIO Covid, ora è allarme variante inglese tra i giovani. I medici:... LA RICERCA Covid, variante A.27 identificata in Sardegna. «Prima volta in... L'ALLARME Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31... CINA Focolaio Covid in un mercato di Pechino, 46 contagi: chiuse le zone...

Il quotidiano “Global Times” parla di diffusione delle infezioni «rapida e forte». Nel quartiere sono stati chiusi i mercati all'aperto, gli asili nido ed i luoghi di intrattenimento, è stato vietato mangiare nei ristoranti al chiuso ed è stata sospesa la didattica in presenza a scuola. Restrizioni, seppur meno stringenti, sono state imposte anche agli abitanti di quattro quartieri limitrofi.

Anche lo stato di Victoria, in Australia, è entrato in lockdown nel tentativo di arginare i contagi che tornano ad aumentare: 34 i casi positivi attualmente registrati, 12 dei quali nelle ultime 24 ore. Il premier facente funzione dello stato, James Merlino, ha assicurato che al momento sono stati identificati e rintracciati 10mila potenziali casi contatto, «primari e secondari» nel quadro del nuovo focolaio emerso.

Virus in laboratorio, intelligence anglosassone: la Cina ha nascosto prove. Gli Usa riaprono l'inchiesta

In particolare, i responsabili sanitari del paese sono preoccupati della presenza della variante indiana e della velocità con cui ha dimostrato di essere capace di espandersi. Le misure di contenimento prevedono la chiusura di tutti gli esercizi commerciali non essenziali, e le uscite personali limitate alle situazioni di necessità, oltre al rispetto delle norme di distanziamento, tra cui l'uso obbligatorio della mascherina.

Covid, ora è allarme variante inglese tra i giovani. I medici: «Risulta più appiccicosa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA