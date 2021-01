Un chirurgo plastico di Beverly Hills è morto di Covid: l'uomo infatti, ha potuto continuare a lavorare sui pazienti anche durante la pandemia. Il dottor Payman Simoni, 50 anni, apparso nello show "The Doctors" - è morto mentre era ricoverato in ospedale a Los Angeles.

Aveva contratto il virus mentre eseguiva una procedura cosmetica su «una paziente che si è poi rivelata positiva», hanno fatto sapere i famigliari. «Ci è stato detto che il mese scorso Payman stava facendo un'iniezione al labbro su una donna. È stata controllata la temperatura e la donna ha compilato un questionario Covid: nessuno sapeva fosse già contagiata».

Beverly Hills Plastic Surgeon Dies From COVID After Patient Coughs on Him https://t.co/61tdgT6kZG

«Mentre il dottore lavorava sulla donna senza mascherina, le nostre fonti ci hanno detto che lei abbia tossito», l'accusa della famiglia ai tabloid americani.

'The shock is that he was so perfectly healthy':

Family of plastic surgeon Dr. Payman Simoni say they are heartbroken after the 50-year-old passed away Friday from COVID-19 complications https://t.co/x9nvMp7M9N

— CBS Los Angeles (@CBSLA) January 12, 2021