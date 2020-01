Altro che Checco Zalone, a 102 anni si ritira “l'eroe del posto fisso”. «Ecco che cosa farò in pensione»

Bob Vollmer, our oldest state employee at 102 years old, has been providing #GreatGovernmentService at the @INdnrnews for decades. I was honored to present him with a Sagamore in 2016 and wish him the absolute best in his retirement! https://t.co/nozxY7T3RM pic.twitter.com/Dk7OSjGf11 — Eric Holcomb (@GovHolcomb) January 15, 2020

Chissà cosa pensa lui del dibattito in Italia sulle pensioni, tra Quota 100 e Legge Fornero. O dell’interpretazione che Checco Zalone ha dato del posto fisso in. Fatto sta cheva in pensione dopo quasi 60 anni di ininterrotto lavoro come geometra del Dipartimento delle risorse naturali dell’Indiana, a 102 anni. Un posto fisso che per lui è valsa quasi l'intera vita.Si legge sulla versione online della Cnn come sia stato assunto nel 1963 e che da allora abbia girato in lungo e in largo lo Stato. Racconta di aver avuto a che fare con persone dai modi particolarmente burberi e che il suo mestiere lo ha portato ad avere un faccia a faccia con uno dei luogotenenti del boss Al Capone. “Andavamo molto d’accordo, c’era un problema e lo abbiamo risolto. Non potevo credere che un gangster potesse essere così gentile”, dice.Ora Bob cammina con un bastone, ha l’apparecchio acustico e dice di aver lasciato il posto fisso perché le gambe gli “stanno cedendo”.Il governatore dell'Indiana Eric Holcomb si congratulò con lui nel 2016 e ora, su Twitter, ha voluto fargli gli auguri per l'imminente pensionamento. Lascerà il lavoro il prossimo 6 febbraio, un giorno speciale per Bob perché è la ricorrenza del suo matrimonio.E ora, che farà per godersi la più che meritata pensione? Lettura, vita in campagna e viaggi nelle isole del Pacifico, dove è stato come militare durante la seconda guerra mondiale.Forse il segreto della lunga vita di Wollmer è tutto genetico. La mamma è vissuta fino a 108 anni.