Carolyn Smith mostra la stanza della chemio: «Con il caldo i dolori aumentano, ma io non mollo»

Carolyn Smith e la sua battaglia contro il cancro. La giudice di Ballando con le stelle continua con tenacia le cure e documenta con video e foto il suo coraggioso percorso. In un post di Instagram, la coreografa inglese ha mostrato ai follower la stanza della terapia, chiamandola «Il mio posto di lavoro».

Ecco le parole di Carolyn Smith: «Buon giorno a tutti. #spaday per le mi cure. La terzo del quartro (nuovo ciclo). Ieri l’ecografia nessun novità. Uguale e stabile. Spero sempre di nuove parole. Ma una cosa bello che il seno destra è perfetto. Non è stato contaminata... è cancer free! Buono notizia vero!!! In questi giorni con il caldo non certo che una passeggiata perché mi fa aumentare il dolore da per tutto in piu non aiuto il trombosi! Ma io ho una soluzione per tutto... lo dico 2 cose sia in italiana e in inglese #sticazzi combattere #fuckit fight. Semplice con tenace, disciplina e un bel sorriso e anche nei momenti buio, perche lo so che c’è luce e speranza dall’altra parte del tunnel. Chi mi conosce personalmente, sanno che io non mollo perche ho passato tante cose forse peggi di questo nella mia vita... e sono super addestrata e allenata. Io mi tengo attiva (quando è possibile) e mi riposo (quando è necessario). Mia mente e il corpo non deve mai a smettere di essere attiva. Sono costantemente creando nuovi progetti che coinvolgo tante persone per creare un opportunita per realizzare qualcosa positivo nella vita mia e anche gli altri. Non mi piace spreccare tempo, cosi durante il mio trattamento lavoro, poi dopo l’antistaminico sono obbligata a dormire un po... però sfrutto il momento che sono da sola».

Il toccante messaggio commuove i follower di Carolyn Smith. «Ciao dolce, tenace, combattiva guerriera». I fan sono con lei.

