Camilla Canepa e il giallo della Tac senza contrasto: l'Aifa suggeriva un'altra procedura

La morte di Camilla Canepa diventa un giallo. I pm stanno indagando sul perché la studentessa di 18 anni ha perso la vita dopo il vaccino all'Open Day Astrazeneca di Genova dello scorso 25 maggio. I dubbi non riguardano solo la patologia di cui soffriva la giovane, la piastrinopenia, e se i medici che hanno dato l'ok all'iniezione ne erano a conoscenza o meno. Ma si sta indagando anche sulla Tac a cui è stata sottoposta dopo la trombosi. Che è stata effettuata senza liquido di contrasto.

Differenze tra Tac con e senza mezzo di contrasto

La TAC con contrasto è in grado di individuare particolari che quella convenzionale non permette di trovare. È necessaria però una preparazione diversa. Inoltre si ha bisogno anche un passaggio aggiuntivo: ovvero la somministrazione nel paziente del mezzo di contrasto. Camilla Canepa fu sottoposta a una Tac senza l’impiego di liquido di contrasto. Che però sembrerebbe andar contro alle indicazioni diffuse dall’Aifa per chi ha una trombosi dopo il vaccino.

Cosa dice l'Aifa

Il documento chiave è quello emesso dall'Agenzia italiana del farmaco il 26 maggio scorso. Si tratta di un testo di 11 pagine che riguarda «complicanze tromboemboliche post-vaccinazione anti Covid 19 con Vaxzevria-AstraZeneca». Il passaggio fondamentale dice: «Nel sospetto di trombosi dei seni venosi cerebrali l’esame di prima scelta è oggi l’angio-Tac, indicando al medico neuroradiologo il medesimo sospetto clinico così da poter studiare correttamente, con il mezzo di contrasto, i distretti venosi». Ma non sembrerebbe che i medici dell'ospedale di Lavagna, dove era stata ricoverata la 18enne, abbiano seguito queste indicazioni.