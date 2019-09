Punto dai calabroni mentre va a funghi, muore imprenditore di 51 anni

Le punture dei calabroni mentre l'imprenditore edile stava andando a funghi. Poi, lo choc allergico per l'attacco degli insetti, le difficoltà di respirazione e infine quell'arresto cardiaco che si è rivelato fatale. È morto così Maurizio Cavalieri, imprenditore edile di 51 anni di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, persona conosciutissima in città.

La tragedia è avvenuta nella campagna di Cavezzana, frazione del Comune di Pontremoli, come scrive Il Tirreno. L'uomo, sposato e padre di due figli, era andato a funghi con un'altra persona, che ha prestato le prime cure dopo le punture degli insetti e ha lanciato l'allarme al 118, è stato soccorso dai medici che lo hanno raggiunto con un elicottero partito da Firenze.

Le punture degli insetti, tuttavia, sono risultate fatali per l'imprenditore 51enne. Sempre nella zona, scrive Il Tirreno, sono state molte le persone punte dai calabroni, costrette a ricorrere alle cure dei medici in ospedale per le reazioni allergiche alle punture degli insetti.

