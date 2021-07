Burioni e il tweet sui no-vax come sorci: «Era ironico, non lo riscriverei più»

Lunedì 26 Luglio 2021, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 09:16

Dietrofront di Roberto Burioni. «Certamente quel tweet non lo riscriverei, perché qualcuno si è sentito offeso». Il virologo del San Raffaele di Milano torna sul tweet più contestato degli ultimi giorni. Che dice, testualmente: «Propongo una colletta per pagare ai no-vax gli abbonamenti a Netflix per quando, dal 5 agosto, saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci». Burioni si riferisce a quelli che non avranno il green pass perché non vaccinati. «Il mio era un tweet ironico, ma io ho dimenticato che Twitter non è il luogo dell'ironia (e dell'autoironia). Colpa mia comunque», spiega al Corriere della Sera.

APPROFONDIMENTI TWITTER Green pass, Burioni e i no vax: «Dal 5 agosto chiusi in... POLITICA Vaccino, Meloni: «Lo farò, non sono no vax. Ma se... L'INTERVISTA Variante Delta, Lopalco: «Solo se tutti si vaccinano, a... SCUOLA Green pass per gli alunni: sì dei virologi, ma i presidi... LA MISURA Covid Lazio, terapie salva-ricovero: nuovo piano anti virus:... ITALIA Focolai in vacanza e mascherine obbligatorie, da Rimini a Ponza:... IL COMMISSARIO Vaccino, Figliuolo: «Dobbiamo raggiungere tutto il... I DATI Vaccino, boom di prenotazioni. Le Regioni in affanno: «Ci... MONDO Vacanze, la Variante Delta non ferma i turisti in tutto il mondo IL FOCUS ​Vaccino, contagi crollati e zero morti tra gli under 60:... DISINFORMAZIONE Fake news e Telegram, ecco chi alimenta l’odio degli...

Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 22, 2021

Eppure sempre con ironia risponde alle due ali della curva parlamentare che lo hanno attaccato più duramente, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e Marco Rizzo, segretario del Partito comunista. Alla prima, che parla di parole “vergognose”, Burioni ricorda che le vaccinazioni obbligatorie sono iniziate molti anni fa, nel 1939, senza nessuna protesta.

Green pass, Burioni e i no vax: «Dal 5 agosto chiusi in casa come sorci...»

Vaccino, Meloni: «Lo farò, non sono no vax. Ma se chiedono di farlo a mia figlia neanche in catene»

E rispondendo a chi lo accusa di «arroganza e odio di classe», aggiunge: «Mi odiano i neofascisti, ma mi odiano anche i veterocomunisti: penso proprio di essere nel giusto», osserva. «Però che uno finisca ricoperto di insulti perché dice che bisogna vaccinarsi è roba da non credere nel 2021, dopo quello che abbiamo passato», conclude.