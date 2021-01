Era un padre «super in forma», che si allenava due volte al giorno, che mangiava bene e amava la vita. Questa è la storia (tragica) di Anthony, morto di Covid-19 dopo essere finito in coma il giorno di Natale. Anthony Williams, 46 anni, di Bridgend, nel Galles del Sud, aveva già partecipato a gare di bodybuilding, ma è stato abbattuto dal virus. I suoi amici hanno detto di essere rimasti scioccati dalla morte di Anthony. Andrew Follant ha detto: «Conosco Anthony da quando aveva 19 anni ed è sempre stato un tale fanatico della salute».

'Superfit' father-of-one, 46, who worked out twice a day dies from Covid https://t.co/lDK0VuLqqW — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 30, 2021

«Probabilmente ha passato più tempo in palestra che a casa sua. Faceva bodybuilding. Mangiava sette o otto pasti al giorno a base di pollo e riso: il suo regime alimentare era incredibile. Non avrei mai pensato che potesse morire così giovane, addirittura di coronavirus».

Covid, muore dottoressa del pronto soccorso di Vasto

Anthony e la partner Nicki erano stati costretti a posticipare il loro matrimonio nel 2020 e avrebbero dovuto sposarsi entro la fine dell'anno. «Abbiamo condiviso molti ricordi, abbiamo riso insieme e abbiamo pianto insieme», ha raccontato ancora Andrew al Daily Mail.

«Sto piangendo molto la sua morte - ha ricordato - Sono per sempre grato di averlo conosciuto, come sono sicuro che lo siano anche molti che hanno incrociato la sua strada. Questa tragica perdita fa capire quanto sia veramente malvagio questo virus». Gli amici si sono ora radunati per sostenere la e sua figlia Elise di 10 anni con una raccolta fondi online che raccolto quasi 3.000 sterline. Sulla pagina si legge: «Grande amico, collega, partner e padre».

Larry King morto, il leggendario conduttore americano era ricoverato per Covid

Anthony, 46 anni, era nato a Merthyr Tydfil e viveva a Bridgend: è morto il 13 gennaio all'ospedale Princess of Wales, ma la sua storia è stata raccontata solo in questi giorni. «Durante la settimana prima di Natale, Anthony è risultato positivo al Covid-19. Durante l'autoisolamento, la sua salute è gradualmente peggiorata ed è stato ricoverato in ospedale». Poi il coma e la morte.

Covid, un anno fa il primo lockdown del mondo a Wuhan, il sindaco si dimette. E oggi in Cina 200 nuovi casi

Ultimo aggiornamento: 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA