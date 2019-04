Bimba di 11 anni si lava i denti in bagno e muore, la mamma: «Tutta colpa del dentifricio». La piccola, infatti, è morta dopo la reazione allergica che le ha provocato un dentifricio a base di latte. La mamma della piccola Denise Saldate, Monique Altamirano intervistata dai quotidiani della città West Covina in California, ha raccontato che sua figlia si stava lavando i denti nel bagno di casa con la sorella quindicenne, quando questa è uscita dal bagno piangendo e dicendo che Denise non riusciva più a respirare. La mamma ha raccontato che quando è entrata nel bagno ha visto la piccola con le labbra blu: ha subito telefonato per far giungere i soccorsi con un'ambulanza a casa e le ha praticato delle compressioni toraciche per farla respirare, ma purtroppo Denise è morta soffocata.

Nove milioni di italiani soffrono di allergia, al via campagna informativa

Zucchero, è allerta: il Ministero ritira un lotto dal mercato per «corpi estranei»



La mamma della piccola sostiene che responsabile della morte di sua figlia sia il nuovo dentifricio che le era stato prescritto dal dentista per sbiancare i denti: «Le ha tolto l'ossigeno». La famiglia Saldate ha voluto rendere nota la notizia della morte della piccola Denise per spingere le persone a essere più attenti nel leggere le etichette dei prodotti che vengono utilizzati, dentifrici compresi. Mamma e papà della bimba non avevano notato che il latte era tra gli ingredienti del dentifricio utilizzato in casa, contenente una proteina derivata dal latte. Loro sostengono di aver sempre letto attentamente le etichette dei prodotti alimentari che mangiava la loro piccola e di aver informato la scuola per assicurarsi che i suoi pasti fossero al sicuro.

I funerali di Denise Saldate si celbreranno il 26 e il 27 aprile e ai partecipanti è stato chiesto di indossare abiti con colori vivaci per celebrare la "brillante personalità" di Denise. Una pagina gofundme ha raccolto 17.825 dollari in memoria della piccola per sensibilizzare le persone sul problema delle allergie alimentari.

Ultimo aggiornamento: 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA