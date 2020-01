Jade, 4 anni, diventa cieca per colpa dell'influenza. I genitori: «Vaccinate i vostri figli»

La piccola Jade, 4 anni, è quasi morta e ha perso la vista per quella che sembrava solo una brutta influenza. Non si sa ancora se la bambina tornerà a vedere, ma i genitori nel frattempo hanno lanciato un appello: «Fate vaccinare i vostri figli». A illustrare la storia della malattia di Jade DeLucia è la Cnn: la bimba, che non era stata vaccinata, ha preso l'influenza qualche giorno prima di Natale, e le sue condizioni sono apparse subito gravi. I genitori l'hanno portata in pronto soccorso, e la piccola ha passato quasi due settimane nell'unità di terapia intensiva dell'University of Iowa Stead Family Children's Hospital. «È stata fortunata a essere sopravvissuta - ha commentato uno dei suo medici, la neurologa Thereza Czech - è una piccola combattente. E penso sia stata super fortunata». I genitori, che hanno perso il lavoro per assisterla e si trovano ora a fronteggiare i costi (molto salati) delle cure, hanno dato vita a una pagina di raccolta fondi. La piccola era perfettamente sana prima di contrarre l'influenza, sottolineano ripercorrendo le tappe della malattia.

Doctors fear 4-year-old Jade DeLucia may never see again because of the flu.

Her mother is speaking out, hoping their painful story will be a lesson to other parents.@DrJohnTorres reports: https://t.co/hxK663iybD

