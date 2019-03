Bimba bolognese di 8 anni dona 70 cm di capelli per malati oncologici

Ha otto anni e ha deciso di donare 70 centimetri dei suoi capelli rossi alla Banca dei Capelli che ne farà parrucche da donare ai pazienti oncologici. Il motivo? Il più semplice: vedere sorridere chi soffre, ha spiegato in una lettera. Protagonista una bambina di Crevalcore, nel Bolognese, ispirata dalla serie tv 'Braccialetti rossi', che racconta appunto le vicende di alcuni ragazzi ricoverati in ospedale con gravi malattie.



La bambina non si era mai tagliata i capelli da quando era nata

per farli crescere lunghissimi e bellissimi

, racconta la madre, ma ha cambiato idea guardando

Braccialetti rossi

:

Mi ha chiesto perché alcuni protagonisti delle volte avessero i capelli e altre no, e il resto è venuto da sé

La famiglia ha quindi contattato l'onlus Prometeus che gestisce il progetto

Smile

in collaborazione con la Banca dei Capelli. Nella stessa giornata anche un'altra donna, un'impiegata di 40 anni di San Giovanni in Persiceto, ha donato 70 centimetri di capelli biondi.

