Batterio New Delhi, consigliere toscano lancia l'allarme: «I cittadini hanno il diritto di sapere»

Il batterio New Delhi comincia a destare sempre più preoccupazione in Toscana. Tra novembre 2018 e il 31 agosto 2019 il virus ha causato in Toscana la morte di 30 persone, con 708 ricoveri di soggetti portatori del ceppo batterico. Lo rileva l'aggiornamento dell'Agenzia Regionale di Sanità che monitora la diffusione degli enterobatteri Ndm (New Delhi metallo beta-lactamase) in Toscana. Da novembre 2018 al 31 agosto di quest'anno i batteri Ndm «sono stati isolati nel sangue di 75 pazienti. I casi sono risultati letali nel 40% dei pazienti con sepsi, percentuale paragonabile alla letalità per questa condizione causata da altri batteri resistenti agli antibiotici», sottolinea l'Ars.

«Ritengo che i toscani abbiano il diritto di essere informati su quel che sta accadendo negli ospedali - afferma il consigliere regionale Jacopo Alberti (Lega) - la massiccia presenza del batterio New Delhi, e i relativi numerosi casi di contagio che sono stati portati alla luce in questi giorni, sono elementi preoccupanti per la salute dei cittadini».

Alberti, portavoce dell'opposizione nell'Assemblea regionale, prosegue: «E, come messo in evidenza anche dall'Ecdc, la Toscana potrebbe essere veicolo di contagio anche per i turisti che sono da sempre attratti dalla nostra Regione. Ho chiesto alla Giunta una comunicazione in aula per poter sviscerare tutti gli aspetti di questa vicenda». «La Regione ha avuto comunicazione di questa emergenza il 4 giugno scorso, ma solo dopo che è stata svelata dal Corriere Fiorentino il 3 settembre, ci si è preoccupati di informare i cittadini. Perché questo ritardo? I toscani non avevano diritto di sapere prima della possibilità di contrarre un batterio potenzialmente mortale andando negli ospedali? E i turisti? Si è rischiato il panico, si è tenuta nascosta una notizia importante invece di veicolarla a pazienti e familiari, ignari di questa situazione. Ora chiediamo chiarezza - conclude Alberti - vogliamo spiegazioni adeguate e sapere come si sta procedendo per uscire da questa situazione».

