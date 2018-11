Tommaso, stroncato a 19 mesi da una malattia sconosciuta: fino a maggio non aveva sintomi

Ultimo aggiornamento: 17:21

Una malattia rarissima, a cui i medici non sono stati nemmeno in grado di dare un nome, si è portata via il piccolo, un bimbo didi San Donà di Piave. Nessun sintomo fino ai 12 mesi, anzi, uno stato di salute assolutamente normale, poi l'improvvisa esplosione della malattia. Tommaso era ricoverato all'ospedale di Padova a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, che l'avevano portato alla cecità e a grosse difficoltà anche nel mangiare. A nulla sono serviti i diversi esami specialistici a cui è stato sottoposto, l'aggressiva malattia che l'ha colpito sembra non avere precedenti in tutta la letteratura scientifica.Una crisi epilettica gli è stata fatale e l'ha strappato nelle scorse ore dall'affetto di papà Stefano e mamma Gloria. Genitori che hanno deciso di donare gli esami del dna di Tommaso alla ricerca, in modo tale che la malattia possa essere studiata e altri bambini nelle stesse condizioni possano essere salvati. I funerali del piccolo Tommaso si terranno giovedì prossimo alle 14:30 nel duomo di San Donà di Piave.