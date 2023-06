Tumore cervello, Martin muore a 8 anni. Il dolore del fratello: «Continua a volare come un Charizard». La storia ha commosso la Spagna

Un destino crudele e ingiusto, quello che ha spezzato la vita del giovanissimo Martín, morto a soli 8 anni per colpa di un cancro al cervello: il bambino si è arreso alla malattia durante il ricovero era ricoverato all'ospedale di Murcia, in Spagna, dove viveva con il resto della sua famiglia.

«Pensavo che ce l'avremmo fatta», ha scritto sui social il fratello maggiore Rafa, di 30 anni, dopo la tragica notizia. «Vola in alto come un Charizard (il suo Pokemon preferito n.d.r.). Come il drago che sei sempre stato. Lascia il peso con noi e vai nel posto dove sono solo i migliori», si legge nella didascalia del post Instagram.

A fianco una foto in cui tiene la mano del fratellino.

La battaglia contro la malattia (e le carenze della sanità spagnola)

Otto mesi fa, nell'ottobre 2022, a Martin era stato diagnosticato un glioma diffuso della linea mediana con la mutazione "H3 QM27", una patologia con appena l'1% di possibilità di sopravvivenza. Secondo l'Ospedale Sant Joan de Déu di Barcellona, ​​«il DIPG (diffuse intrinsic trunk glioma) è il tumore più comune del tronco encefalico nei bambini».

La famiglia del bambino aveva combattuto senza sosta, affinché le autorità creassero una struttura di riferimento in grado di assistere i bambini con adeguate cure palliative. «Non si vergognano di abbandonarci in questo modo?», aveva lamentato la madre del piccolo, Isabel Muelas, in un'intervista rilasciata alla Abc nel mese di febbraio.

L'incontro con l'influecer Frank Cuesta

La storia di Martín e la battaglia della sua famiglia con il sistema sanitario spagnolo è balzata nei mesi scorsi all'attenzione dell'opinione pubblica iberica. Al caso si è interessato anche Frank Cuesta, detto "Frank de la Jungla", influencer spagnolo molto amato dallo stesso Martin: dopo aver saputo che il piccolo lo ammirava, ed era ricoverato in ospedale, non ha esitato a fargli visita. L'incontro è avvenuto lo scorso 31 maggio nell'ospedale di Murcia. Per Martin era stato come un sogno diventato realtà. Un momento di felicità innocente, prima di lasciare tutto troppo presto.