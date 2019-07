Bimba di 7 anni folgorata in un resort vacanze. «Colpa di un corrimano difettoso». Resterà invalida

NEW YORK - Tocca un corrimano difettoso e viene folgorata. La vita della piccola Zynae Green è radicalmente cambiata dopo il terribile incidente e oggi che ha solo 7 anni è costretta a una sedia a rotelle, incapace non solo di muoversi, ma anche di parlare e di nutrirsi da sola. Secondo quanto riporta Metro la piccola era in vacanza presso l'MGM National Harbour Resort di Oxon Hill, nel Maryland, nel giugno 2018, quando ha toccato un parapetto luminoso.

Bimba nata tetraplegica, medici condannati. Le assicurazioni: «Restituite il risarcimento, non vivrà»



#OnlyOn4 The attorney for Zynae Green’s family tells me in an exclusive interview that MGM National Harbor is stalling to keep the family’s lawsuit out of court. MGM denies it. Zynae can’t speak or move after she was severely shocked at MGM. What this is doing to the Greens at 5. pic.twitter.com/RZwTOg7GTM

— Tracee Wilkins (@TraceeWilkins) 9 gennaio 2019