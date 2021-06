AstraZeneca, uomo di 54 anni muore di trombosi dopo prima dose. Il figlio: «Mio padre era sano»

Un 54enne di Flero, in provincia di Brescia, è morto di trombosi e, secondo quanto riporta l'edizione bresciana del Corriere della Sera, avrebbe ricevuto la prima dose di vaccino Astrazeneca lo scorso 29 maggio. «Mio padre era sano. Perché sia finita così non riusciamo a spiegarcelo. Vogliamo chiarezza», ha detto la figlia di Gianluca Masserdotti. Sulla vicenda indaga la Procura, che ha aperto un'inchiesta.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo del 54enne. Tra una ventina di giorni potrebbero arrivare delle risposte sull’eventuale correlazione tra somministrazione del siero anglo-svedese e decesso. “Non è escluso che avesse già un trombo mai diagnosticato e che il vaccino abbia innescato questo processo che non gli ha dato scampo – spiega la sorella Sonia. Quando è arrivato al pronto soccorso aveva le piastrine praticamente azzerate, e, forse, con il vaccino in corpo, il suo fisico non è riuscito a reagire, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarlo”.