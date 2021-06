AstraZeneca, madre di tre figli muore a 47 anni dopo la seconda dose. Il compagno: «Ha avuto coaguli nel sangue»

Una madre di tre figli è morta dopo aver sviluppato coaguli di sangue a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lucy Taberer, 47 anni, si è ammalata gravemente dopo aver ricevuto una dose del vaccino e ha sviluppato coaguli di sangue nel cervello, che le hanno causato un ictus. La sua famiglia ha detto che Lucy era «sana e non aveva condizioni di salute note». Inizialmente aveva manifestato lievi effetti collaterali nei giorni successivi alla vaccinazione presso il Peepul Center di Belgrave.

APPROFONDIMENTI VACCINI Effetti collaterali Pfizer, cos'è la miocardite e... LO STUDIO «Epidemia di coronavirus già 20.000 anni fa in... MICHIGAN Pfizer, morto ragazzo di 13 anni dopo il richiamo. «Era... IL FOCUS Vaccino, tra i giovani circa 500 casi di miocardite negli Usa.... ESTERI Pfizer, la Germania sconsiglia il vaccino agli adolescenti da 12... RICERCA Pfizer, casi di miocardite (soprattutto tra giovani) dopo aver... LA RICERCA Coronavirus e problemi di cuore: più contagi tra chi ha... BRESCIA AstraZeneca, 54enne muore di trombosi dopo prima dose. La...

“Excited about Getting Vaccine” Dies After AstraZeneca Jab – these vaccines cause irreversible damage and can lead to death, which we have seen time and time again and will continue to see as the vaccine are pushed onto the British public. https://t.co/Rht4AIkazy

— vbb1212 (@vbb12121) June 30, 2021