AstraZeneca, avvocato muore a Messina, due settimane fa il vaccino. L'autopsia: emorragia cerebrale

Astrazeneca, è morto a 45 anni l'avvocato Mario Turrisi al Policlinico di Messina a causa di una emorragia cerebrale. L'uomo pochi giorni prima aveva ricevuto la prima somministrazione del vaccino anti-Covid. Il legale, originario di Tusa una cittadina in provincia di Messina, era giunto al pronto soccorso messinese la scorsa notte, dopo essersi sentito male. Era stato sottoposto al vaccino Astrazeneca nelle scorse settimane, assieme altri avvocati, prima che la somministrazione al comparto giustizia fosse sospesa. Dopo pochi giorni dalla somministrazione Mario ha cominciato ad accusare forti mal di testa. A Pasqua le sue condizioni si sono aggravate e l’avvocato, che si occupava di previdenza del lavoro ed assicurativo, anche in questo caso gli esami hanno evidenziato una trombosi. Immediata la segnalazione della Procura di Patti all’Aifa per accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 15:42

