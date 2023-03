Andrea Spinelli, morto il “Forrest Gump” del cancro: gli avevano dato un mese di vita, ha combattuto 10 anni

Non ce l'ha fatta Andrea Spinelli, per tutti "Spino", il viandante pordenonese colpito nel 2013 da un cancro al pancreas inoperabile. È morto questa mattina, giovedì 30 marzo, all'Hospice, dove era ricoverato da circa un mese. Aveva 50 anni. Quando gli era stata diagnostica la malattia, i medici gli avevano dato una prospettiva di vita di circa un mese, ma la passione per le camminate gli ha fatto fare molta più strada. Una battaglia, la sua, per la quale era stato ribattezzato il Forrest Gump contro il cancro.

Sempre in viaggio, un instancabile itinerante attaccato alla vita e al suo camper "Tano il Gabbiano", acquistato anche grazie alla solidarietà delle tante persone che lo seguivano e che dal 2020 era diventato la sua casa. Infatti, nonostante l'arrivo inaspettato del "compagno di viaggio fastidioso", come lui stesso l'ha definito nel suo blog, il suo cammino non si è mai fermato. Ha girato l'Europa raccontando la sua esperienza, fotografando emozioni poi tradotte in alcune pubblicazioni (Se cammino, vivo; Il caminante; Camminatore, pellegrino e viandante).