Uomo ucciso da una ameba mangia-cervello dopo un bagno al lago: ecco cosa è

Un uomo è morto nella Carolina del Nord per un parassita conosciuto come ameba mangia cervello che provoca infezioni molto rare, ma mortali (il nome scientifico è Naegleria foowleri). L'uomo è stato attaccato dal parassita dopo essere andato a nuotare in un lago, le cui acque erano infestate dal microrganismo. Eddie Gray, 59 anni, si è ammalato dopo aver fatto il bagno al Fantasy Lake Water Park, nella contea di Cumberland il 12 luglio scorso, ha fatto sapere il dipartimento della Salute e dei Servizi umani dello Stato americano.

Contagiati da un batterio nello studio medico: in 30 finiscono all'ospedale, ambulatorio sequestrato



A SWIMMER died after being infected by a brain-eating parasite following a visit to a family water park in the US.

Eddie Gray, 59, fell...https://t.co/LjCDA9xTQr pic.twitter.com/Qvfqu6Xut9

— Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) July 26, 2019