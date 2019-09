Alzheimer, sperimentazione selvaggia sui malati: «Molecole dagli effetti ignoti». Scandalo in Francia

Sperimentazioni cliniche "selvagge" sui malati di Alzheimer a Poitiers (Francia). Sconcerto in Francia dove molecole dagli effetti ignoti sono stati sperimentate su almeno 350 malati di Parkinson o Alzheimer, in parte ricoverati nell'abbazia Sainte-Croix. Intervistata questa mattina da France Inter, la ministra della Salute, Agnès Buzyn, ha denunciato un «pesante errore» e si è detta «affranta e inorridita» per quanto accaduto nei pressi di Poitiers.«Ci saranno delle sanzioni», ha promesso la ministra, mentre l'agenzia francese del farmaco (Afm) ha sporto denuncia. I test «selvaggi» sono stati condotti nel quadro della struttura Fonds Josefa, di cui uno dei maggiori responsabili è il professore Henri Joyeux, già criticato dalla comunità scientifica, in particolare, per le sue posizioni anti-vaccini. Intervistato dalla stampa francese, quest'ultimo ha assicurato che quanto accaduto «non ha nulla a che vedere con un test clinico», ma si è rifiutato al momento di dirne di più.