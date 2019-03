Passeggeri di un aereo in quarantena a Gatwick: «Malori e conati di vomito a bordo»

Un intero aereo è stato posto in quarantena, dopo che tutti i suoi occupanti avevano accusato malori di diverso genere, al momento dell'atterraggio in aeroporto. È accaduto all'alba di questa mattina, intorno alle 5.20, nello scalo londinese di Gatwick. Come riporta anche l'Independent, il volo charter VS610 della Virgin Atlantic, proveniente dalle Barbados, è stato subito isolato al momento dell'atterraggio, dopo che all'aeroporto era stato comunicato dei malori accusati a bordo sia dai passeggeri che dai membri dell'equipaggio.

Nuova epidemia a bordo di due voli da Parigi e Monaco: 12 passeggeri si sentono male



Gatwick airport has released the following statement in respect of the Virgin Atlantic flight VS610 from Barbados:

“A small number of passengers and crew on board a Virgin Atlantic flight which landed from Bridgetown, Barbados this morning reported feeling unwell...

— LondonAirTravel (@LondonAirTravel) 6 marzo 2019