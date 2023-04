Gli americani, che spesso non amano le mezze misure, li chiamano i “tre veleni bianchi”, additando con questo poco tranquillizzante epiteto il sale, la farina bianca e soprattutto lo zucchero. E adesso, uno studio pubblicato su British Medical Journal da un gruppo di ricercatori cinesi e statunitensi, sembra dar loro ragione. Almeno per quanto riguarda lo zucchero.

Secondo gli autori di questa ricerca, per non mettere a rischio la nostra salute, sarebbe consigliabile non superare i 6 cucchiaini di zucchero al giorno, calcolando non solo quello aggiunto, ma anche quello contenuto in una serie di alimenti (sia quelli palesemente dolci, che quelli salati), e senza dimenticare quello che è nelle bevande zuccherate. Il tallone d’Achille dello sgarro.

Anoressia, la causa è nell’intestino: una disfunzione trasmissibile. Lo studio: «Non solo psicologica»