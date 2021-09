Obbligo vaccinale? Possibile in Italia (anche subito), ma serve una legge ad hoc

Prevedere l'obbligatorietà della vaccinazione anti-Covid. È l'indicazione venuta oggi dal premier Mario Draghi e che, secondo i giuristi, sarebbe possibile attuare in tempi brevi con una legge ad hoc sulla base dei dettami costituzionali. Una strada, quella dell'obbligo, che mira a bloccare la diffusione del contagio ancora in atto ma che vede comunque posizioni differenziate anche tra gli esperti, una parte dei quali ritiene più opportuno un obbligo solo per categorie specifiche.

Vaccini, quali sono già obbligatori in Italia? Verso l'aggiornamento del Piano Nazionale di Prevenzione