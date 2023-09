Vaccini aggiornati: effetti collaterali, efficacia, durata e chi può riceverli. Domande e risposte

Nuovi vaccini in Italia. "Gratuiti per tutti, non solo per i fragili", annuncia il ministro della Salute Schillaci. Intanto l'Ema ha dato il via libera al nuovo vaccino Moderna, per fronteggiare la variante di OmicronXBB.1.5. Lo ha reso noto la stessa agenzia europea per i farmaci precisando che il nuovo vaccino potrà essere utilizzato pre prevenire gli effetti dell'infezione da Covid19 negli adulti e nei bambini di età superiore ai 6 anni. Ma quali sono gli effetti collaterali? E quanto dura la protezione?

