Tumori, nuova terapia: tsunami di luce ​per eliminare anche quelli situati più in profondità

Raggiungere i tumori, anche quelli situati più in profondità, con fasci di luce ad alta intensità capaci di distruggere le cellule tumorali con il calore oppure attivando farmaci fino ad allora dormienti o, ancora, mettendo in moto processi biochimici in grado di contrastare la malattia. È questa la frontiera che apre uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Sapienza Università di Roma, dell'Istituto dei Sistemi Complessi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Communications.

