Perché per alcuni malati tumore la chemioterapia non funziona? I ricercatori dell'UCLA hanno identificato e analizzato i passaggi attraverso i quali le cellule immunitarie "vedono" e rispondono alle cellule tumorali. È la prima volta che accade. E questo permette di conoscere la ragioni per cui alcuni trattamenti possono essere efficaci per alcuni pazienti ma non per altri. Con la scoperta, effettuata nello studio pubblicato sulla rivista Nature, gli scienziati del Jonsson Comprehensive Cancer Center dell'Università della California di Los Angeles (UCLA) ritengono che si arriverà a immunoterapie migliori e più personalizzate. Anche per i pazienti il cui sistema immunitario non sembra attualmente rispondere al trattamento.

