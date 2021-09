Tumore al seno avanzato, raggiunto il record di sopravvivenza grazie al Ribociclib

Tumore al seno , dati importanti sono illustrati, oggi al Congresso 2021 della Società europea di Oncologia medica (Esmo). Ribociclib in combinazione con letrozolo ha soddisfatto l'endpoint secondario di sopravvivenza globale, dimostrando un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante nella sopravvivenza. Si tratta della più lunga sopravvivenza finora raggiunta nel carcinoma della mammella avanzato. Novartis descrive così i risultati dell'analisi finale di sopravvivenza globale (Os) dello studio di Fase III ' Monaleesa-2', che ha valutato ribociclib in combinazione con letrozolo, rispetto a placebo più letrozolo, nelle donne in postmenopausa con tumore della mammella avanzato o metastatico positivo per i recettori ormonali e negativo per il recettore 2 del fattore umano di crescita epidermica (HR+/HER2-) senza precedenti trattamenti sistemici nel setting avanzato.

