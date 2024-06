Tumore al seno metastatico, nuova cura con anticorpo riduce il rischio di morte: come funziona la terapia

Una nuova terapia, appartenente ad una classe di farmaci innovativa, si è dimostrata efficace contro il tumore del seno metastatico: si tratta di un anticorpo monoclonale farmaco-coniugato (Trastuzumab deruxtecan) che, in pazienti con bassa e bassissima espressione della proteina Her2 - varie migliaia di casi l'anno in Italia - ha ridotto del 38% il rischio di progressione di malattia o morte. Lo dimostra lo studio di fase 3 Destiny-Breast06 su 866 pazienti, presentato in sessione plenaria al congresso della American Society of clinical oncology (Asco) in corso a Chicago da Giuseppe Curigliano, membro del direttivo nazionale Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica).

Tumore al seno, in Italia oltre 3.800 nuovi casi all'anno in donne under 35