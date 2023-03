Tumore seno, metastasi al cervello scomparsa dopo un solo trattamento: cos'è (e come funziona) l'anticorpo Trastuzumab

Meno chemio più benefici, anche a lungo termine. Per alcune forme iniziali di tumore al seno, la chemioterapia può essere ridotta senza perdere efficacia e con vantaggi in termini di tossicità evitata. La «conferma definitiva» arriva da uno studio internazionale pubblicato su 'The Lancet Oncology' e corredato da un editoriale firmato da Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione Nuovi farmaci per terapie innovative dell'Istituto europeo di oncologia di Milano, professore di Oncologia medica all'Università Statale del capoluogo lombardo. «Questo lavoro rappresenta una pietra miliare nella storia del cancro della mammella», afferma lo specialista.