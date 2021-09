Tumore al polmone, lo screening riduce il tasso di mortalità del 35%

Tumore al polmone, un importante studio ha coinvolto quasi 4.000 persone tra i 50 e i 75 anni, tutte a rischio di sviluppare un tumore al polmone entro i successivi cinque anni. Il lavoro dello Uk Lung Cancer Screening Trial, pubblicato su The Lancet Regional Health (Europe). L'esito è che lo screening per il tumore al polmone su persone a rischio è in grado di ridurre significativamente il numero dei decessi. Lo studio ha testato l'effetto dello screening della tomografia computerizzata a basso dosaggio del torace su una popolazione di persone a rischio e sulla mortalità da carcinoma polmonare. Il risultato è stato un aumento del numero di diagnosi precoci, con una conseguente riduzione dei decessi del 35%.

