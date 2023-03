​​Per tutti era "il Pupo". Un ragazzo di 21 anni salvato da un tumore al colon esteso. L'intervento, avvenuto in convenzione (quindi gratuitamente) presso la Clinica Casa del Sole di Formia, è stato invasivo. «Abbiamo asportato circa 7 centimetri», racconta il dott. Giovanni Baiano che ha compiuto l'operazione. Chirurgo dal 1976, ha realizzato oltre 40mila interventi chirurgici, specialmente oncologici. «Vediamo sempre più giovani con neoplasie, negli ultimi anni si è abbassata l’età anagrafica. Una tendenza, purtroppo, mondiale». Il medico, in pensione, ci ha raccontato l'intervento, le cause e come ha scoperto il tumore.

