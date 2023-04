È l’inizio di una nuova era in campo oncologico ed il merito è di una ricerca made in Italy. Arriva dal Bambino Gesù la prima terapia genica al mondo efficace sul neuroblastoma, la neoplasia solida più frequente nell’età pediatrica. Uno studio che potrebbe rivelarsi rivoluzionario e vincente anche per la cura di altri tumori solidi. Il nuovo trattamento, messo a punto dal team di clinici e ricercatori guidati da Franco Locatelli, responsabile dell’area di ricerca e area clinica di Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico del Bambino Gesù, è stato sperimentato su 27 bambini con neuroblastoma recidivato e resistente alle terapie convenzionali. La risposta al trattamento ha superato il 60% e anche la probabilità di sopravvivere senza malattia è significativamente aumentata rispetto all’attesa di vita, purtroppo breve, in assenza di altre cure.