Trichinosi: sintomi, come si trasmette e cura della malattia infettiva scoppiata in Puglia

Sono cinque accertati e altri cinque sospetti i casi di Trichinosi dell'uomo accertati in provincia di Foggia. Secondo gli accertamenti compiuti finora, si ipotizza che le persone positive al parassita trichinella, che si trasmette all'uomo esclusivamente per via alimentare, avrebbero mangiato carne di cinghiale. Le condizioni di salute delle dieci persone sono buone e si stanno curando a casa con una terapia farmacologica. Proseguono le indagini dei veterinari dell'Asl per verificare l'origine del parassita.

