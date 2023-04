Più del 40% della carne venduta in Spagna contaminata da un superbattero. Sono questi i risultati a cui è giunto l'ultimo studio dell'Università di Santiago de Compostela. Lo si è scoperto dopo aver valutato 100 prodotti a base di carne scelti a caso in alcuni supermercati spagnoli. Secondo i dati dei ricercatori, ceppi di Escherichia coli (E. coli) e Klebsiella pneumoniae — due superbatteri in grado di causare gravi infezioni nell'uomo — sono stati trovati nel 40% dei polli, tacchini, bovini e suini testati (40 dei 100 prodotti testati "contenevano 'E. coli' multiresistente".

