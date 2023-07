Con il caldo si dilatano i vasi sanguini, ovvero i condotti che portano il sangue nel nostro corpo. C'è un maggior afflusso verso il cuore, un muscolo che è costretto a lavorare di più d'estate. È per questo che aumenta il rischio di infarti e ictus. Non solo. I ritmi circadiani si modificano così come le abitudini alimentari. Un pericolo potenziale per i cardiopatici e per le persone a rischio (come i diabetici). Bisogna dunque tenere sotto controllo i sintomi e fare attenzione alla sudorazione, come sottolinea il dott. Natale Di Belardino, primario di cardiologia dell'Ospedale di Anzio.

Caldo record e ipertensione, i consigli del cardiologo: «Ecco i tre cibi da evitare»